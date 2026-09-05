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Ünlü sanatçı Sibel Can (56) ile siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül'ün (45) evlilik hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

MagazinBurada'nın haberine göre; kulislerde dolaşan son söylentilere göre çift, 17 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek ve 500 davetlinin katılacağı görkemli bir törenle hayatlarını birleştirecek.

İkili hakkında geçmişte de Güney Fransa'da gözlerden uzak bir şekilde evlendikleri ve Miami'deki Türk Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atacakları yönünde haberler basına yansımış; ancak bu iddialar Sibel Can'ın temsilcileri tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.

ÇİFTİN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Şayet bu iddialar gerçeğe dönüşürse, Marmaris'teki tören Sibel Can'ın üçüncü, Emir Sarıgül'ün ise ikinci evliliği olarak kayıtlara geçecek.

Sibel Can ilk olarak 1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturdu. Engincan ve Melisa adında iki çocuklarının olduğu bu evlilik 11 yılın ardından 1999'da noktalandı. Sanatçı, ikinci evliliğini 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile yaptı. 10 yıl süren ve 2010'da sonlanan bu beraberliğinden de Emir adında bir oğlu dünyaya geldi.

Emir Sarıgül ilk evliliğini 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile gerçekleştirdi. Çiftin yolları 11 yıllık beraberliğin ardından 2019 yılında resmen ayrıldı.