Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesinde kaleme aldığı son köşe yazısında Türkiye’de çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve giderek büyüyen gelecek kaygısını çarpıcı verilerle ortaya koydu. Erdursun’a göre, Türkiye’de çalışma hayatının en temel sorunu artık yalnızca geçim sıkıntısı değil, “yarını öngörememe” hali.

ENFLASYON RAKAMLARI BASKIYI ARTIRIYOR

Erdursun, 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin tabloyu net şekilde gösterdiğini belirtti. Buna göre:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Üç aylık toplam enflasyon %10,04’e ulaşırken, yılın devamında bu oranın daha da artması bekleniyor.

Mevcut beklentilere göre maaş artışları:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %15

Memur ve memur emeklileri için %10–11

seviyesinde kalacak. Asgari ücrette ise yıl ortasında artış yapılmaması ihtimali, sabit gelirli kesim üzerindeki baskıyı artırıyor.

“RESMİ ENFLASYON BAŞKA, HAYAT PAHALILIĞI BAŞKA”

Özgür Erdursun, yazısında resmi enflasyon ile vatandaşın hissettiği hayat pahalılığı arasındaki farkın altını çizdi. Özellikle kira, gıda, enerji ve ulaşım gibi temel harcama kalemlerinde yaşanan artışların daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun sonucunu ise şu şekilde özetledi: Gelirler artıyor gibi görünse de, vatandaşın satın alma gücü düşmeye devam ediyor.

YENİ EKONOMİK GERÇEK: MAAŞ YETMİYOR, BORÇ TAMAMLIYOR

Erdursun’a göre Türkiye’de geçim modeli köklü şekilde değişti. Artık çalışanların büyük bölümü için finansal denge şu şekilde kuruluyor:

Maaş → Temel ihtiyaçlar

Açık → Kredi kartı ve krediler

Bu tabloyu değerlendiren Erdursun, “Geçim maaşla değil, borçla tamamlanıyor” tespitinde bulundu.

TASARRUF YERİNE BORÇ BİRİKİYOR

Yazıda dikkat çekilen bir diğer önemli nokta ise tasarruf oranlarındaki düşüş. Erdursun’a göre:

Tasarruf yapmak zorlaşıyor

Gelirin büyük kısmı borç ödemelerine gidiyor

Toplam borç, bazı çalışanlarda 3–4 yıllık maaşa ulaşıyor

Bu durum, çalışanların geleceğe yatırım yapamadığını ve ekonomik olarak geriye dönük yükleri taşımaya çalıştığını gösteriyor.

EMEKLİLİK ARTIK GÜVENCE DEĞİL

Özgür Erdursun, emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken ifadeler kullandı. Emekliliğin teoride bir güvence olması gerektiğini belirten Erdursun, pratikte bunun geçerli olmadığını vurguladı.

Emekli maaşları yetersiz

Ek gelir ihtiyacı kaçınılmaz

Birçok emekli sadece maaşla geçinmeye çalışıyor

Bu nedenle emeklilik dönemi, dinlenme süreci değil; ekonomik mücadelenin devam ettiği bir dönem haline geliyor.

TOPLU ÖDEMELER DE YETERSİZ KALIYOR

Erdursun, emeklilik öncesinde alınan toplu ödemelerin de kalıcı çözüm sunmadığını ifade etti. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi alabildiğini, özel sektörde ise kıdem tazminatının teorik olarak var olduğunu hatırlattı.

Ancak iş güvencesinin zayıflığı, kesintili çalışma hayatı ve enflasyon etkisi nedeniyle bu ödemelerin hızla değer kaybettiğini belirtti.

GELECEK KAYGISI ORTA GELİR GRUBUNA YAYILDI

Yazıya göre Türkiye’de oluşan tablo şu başlıklarla özetleniyor:

Gelirler enflasyon karşısında eriyor

Tasarruf imkanı azalıyor

Borçluluk yaygınlaşıyor

Emeklilik gelirleri yetersiz kalıyor

Bu koşullar altında gelecek kaygısının artık sadece düşük gelir grubunun değil, orta gelir grubunun da temel sorunu haline geldiği ifade ediliyor.

ÇÖZÜM: YAPISAL DÖNÜŞÜM

Özgür Erdursun, çözümün bireysel değil yapısal olması gerektiğini vurgulayarak üç temel öneri sıraladı:

GELİRLERİN KORUNMASI

Ücret artışlarının yalnızca resmi enflasyona göre değil, gerçek yaşam maliyetine göre belirlenmesi gerektiğini belirtti.

TASARRUFUN TEŞVİK EDİLMESİ

Gelir-gider dengesinin iyileştirilmesi ve çalışanların düzenli birikim yapabilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

EMEKLİLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Emekli maaşlarının yaşam standardını koruyacak seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“SORUN BİREYSEL DEĞİL, SİSTEMİK”

Erdursun yazısını, Türkiye’deki ekonomik yapının borç odaklı hale geldiğine dikkat çekerek tamamladı. Çalışanların yalnızca bugünü değil, yarını da kazanabildiği bir sistem kurulmadıkça mevcut sorunların büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’de milyonlarca kişi için ortak gerçek ise değişmiyor: Geçinmek zor, birikim yapmak zor, gelecek ise belirsiz.