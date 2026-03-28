28 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon verileri üzerinden çarpıcı bir analiz paylaştı. TÜİK ve ENAG rakamları arasındaki uçuruma dikkat çeken Erdursun, memur, emekli ve asgari ücretli için "aylık enflasyon farkı" önerisinde bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 1

Ocak ayında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye getirildi. Ancak yapılan maaş zammı 35 bin TL'ye yaklaşan açlık sınırı karşısında umut olamadı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 2

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin yıllık yüzde 16 olarak belirlediği enflasyon hedefinin henüz yılın ilk çeyreğinde sarsıldığını vurguladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 3

Mart ayı beklentilerini paylaşan Erdursun, "TÜİK verilerine göre bile 3 aylık enflasyon yüzde 11.18 civarında gerçekleşecek. Bir yılda yüzde 16 hedeflenirken, 3 ayda yüzde 12’ye ulaşıldı" diyerek tablonun vahametini ortaya koydu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 4

Maaş artışlarının bir "refah payı" değil, sadece kaybolan alım gücünün iadesi olduğunu hatırlatan Erdursun, mevcut sistemin gecikmeli işlediğini savundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 5

Temmuz ayında verilen 6 aylık farkın, paranın 6 ay boyunca erimesinden sonra geldiğini belirten uzman, şu ifadeleri kullandı:

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 6

"Paranız değer kaybede kaybede cebinize giriyor. Bu yapılan bir zam değildir; aynı malı, aynı ürünü yeniden alabilmeniz için yapılması gereken zorunlu bir düzeltmedir."

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 7

Erdursun, çözüm yolu olarak akaryakıt fiyatlarındaki dinamik yapının maaşlara uyarlanmasını önerdi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 8

Maaşların her ay açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak güncellenmesi gerektiğini savunan SGK uzmanı, asgari ücretliler dahil tüm kesimler için "Eşel Mobil" benzeri bir sistemin şart olduğunu dile getirdi:

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 9

Akaryakıt zammı nasıl anında pompaya yansıyorsa, enflasyon farkı da ay sonunda maaşa yansımalı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşlarına sürpriz zam formülü - Resim: 10

Altı ay beklemek yerine, her ay başında bir önceki ayın kaybı telafi edilmeli.

Kaynak: Haber Merkezi
