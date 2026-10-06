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Kaynak: DHA

İstanbul Başakşehir’de bir yıl önce dünyaevine giren Abdullah ve Zeynep K. çifti, filmleri aratmayan bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Kayabaşı Mahallesi’ndeki siteye giren güneş gözlüklü iki kadın hırsız, maymuncukla açtıkları dairede dedektör kullanarak yarım kiloya yakın düğün altınını elleriyle koymuş gibi bulup kayıplara karıştı.



İstanbul Başakşehir'de bir yıl önce dünyaevine giren Abdullah ve Zeynep K. çifti, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayıyla sarsıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kayabaşı Mahallesi'ndeki siteye giren güneş gözlüklü iki kadın hırsız, maymuncukla açtıkları dairede yanlarında getirdikleri dedektörle yarım kiloya yakın düğün altınını elleriyle koymuş gibi çalarak kayıplara karıştı.

Sitenin bahçesinde yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra evine dönen Zeynep K., halının üzerindeki ayakkabı izlerini fark edince soyulduklarını anladı.

Gizli bölmede saklı düğünde takılan 200 gram altını ve alyansları bulamayan genç kadın polise bildirdi. Kapıda hiçbir zorlama izine rastlanmazken, şüphelilerin maymuncuk ve metal dedektörü kullanarak hareket ettikleri saptandı.