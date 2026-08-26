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Kaynak: DHA

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de meydana geldi. Tekin Çaldır, yönetimindeki geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonetle giderken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Kazada, Çaldır, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kalbinin durduğu belirlenen Tekin Çaldır, kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.