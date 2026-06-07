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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde ilerleyen aracın motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

Aracın alevler içinde kaldığını fark eden sürücü, can havliyle kendisini dışarı attı. Sürücüsüz kalan otomobil ise bir süre ilerledikten sonra yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yanan aracın yerleşim alanına yakın noktada durması ve olası patlama riski çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından araç kullanılamaz hale gelirken, geriye demir yığını kaldı.

YARALI SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Yangın sırasında vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan sürücüye ilk yardımı çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı sürücü daha sonra bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü.

Sürücüyü hastaneye ulaştıran Murat Biçer, aracın tamamen alevler içinde olduğunu belirterek, sürücünün durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.