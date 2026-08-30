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Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kurugöl mevkisinde gerçekleşen kazada, H.K. (22) yönetimindeki otomobil Adıyaman yönünden Gaziantep istikametine seyrettiği esnada aracın sol arka lastiği yerinden fırladı. Tekerin kopmasıyla birlikte sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü H.K. ile beraberindeki yolcular T.K. (47), M.A.K. (19), D.K. (19) ve M.K. (49) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline derhal jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati risklerinin bulunmadığı bildirildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.