Osmaniye’de seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Düziçi-Bahçe kara yolunda meydana gelen olayda araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Heybetullah Akyol yönetimindeki 20 AAK 07 plakalı Citroen marka araç seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin sardığı araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.