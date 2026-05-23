Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Tırın iki otomobile çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Kaza, Giresun Limanı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, aynı güzergahta seyreden 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin yaptığı incelemede kazada 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.