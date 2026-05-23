Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası zaferi Trabzon’da büyük sevinç yarattı. Finalde TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan bordo-mavili takım, dönüşte taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Trabzonspor’a görkemli karşılama: Taraftar havalimanına akın etti
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor’u binlerce taraftar havalimanında meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Bordo-mavili ekip şehirde büyük coşku yaşattı.
Antalya’daki final maçının ardından Trabzon Havalimanı’na akın eden taraftarlar, takımlarını saatlerce bekledi. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan futbolseverler, marşlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
Kupa havalimanında kaldırıldı
Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç’ın kupayı taraftarların önünde kaldırması büyük coşku oluşturdu.
O sırada taraftarların tezahüratları havalimanında yankılandı.
Meşaleler ve yoğun tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrılan takım otobüsü şehir merkezine doğru hareket etti.
Kaynak: AA