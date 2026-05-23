Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Saat Kulesi Kavşağı’nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed A. yönetimindeki 02 AGN 120 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AFM 531 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Muhammed A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.