Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meta, dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkardı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketindeki küçülme kararının çalışanlara gece saatlerinde e-posta yoluyla bildirildiği öğrenildi.

Şirketin ayrıca yaklaşık 7 bin çalışanı yapay zeka odaklı pozisyonlara yönlendirmeyi planladığı belirtildi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, çalışanlara gönderdiği mesajda işten çıkarmaların nedenini yapay zeka yarışına bağladı. Zuckerberg, “Başarı garanti değil. Yapay zeka hayatımızın en önemli teknolojisi” ifadelerini kullandı.

“ŞİRKET DÖNÜŞÜYOR”

Zuckerberg, Meta’nın daha verimli ve yapay zeka merkezli bir yapıya dönüştürüldüğünü belirterek, şirketin geleceğini bu teknoloji üzerine kurduklarını söyledi.

Şirkete katkı sunan çalışanlarla yolları ayırmanın zor olduğunu ifade eden Zuckerberg, bu yıl yeni bir toplu işten çıkarma planlamadıklarını da dile getirdi.

Ancak şirket içindeki bazı çalışanlar küçülme sürecinin devam edeceğini düşünüyor. İddialara göre Meta’nın yalnızca yapay zeka yatırımları için bu yıl yaklaşık 145 milyar dolar bütçe ayırması bekleniyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE YENİ DALGA

Son dönemde teknoloji sektöründe benzer adımlar dikkat çekiyor. Microsoft, Cisco, Coinbase ve Block gibi şirketler de yapay zeka dönüşümünü gerekçe göstererek iş gücünde küçülmeye gitmişti.

Araştırma şirketi Challenger, Gray & Christmas verilerine göre teknoloji sektöründe yalnızca 2026’nın ilk üç ayında 52 binden fazla kişi işini kaybetti. Uzmanlar, artışın büyük bölümünün yapay zeka dönüşümünden kaynaklandığını belirtiyor.