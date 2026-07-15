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Kaynak: DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sevgilisi tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sevil Işıktekin (38), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Işıktekin'in tabutunun kadınlar tarafından taşınması, duygusal anlara sahne oldu.

TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, önceki gün gece saatlerinde Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Bahçe ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında çıkan tartışma sırasında Bahçe, Işıktekin'i darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Işıktekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi Bahçe ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sevil Işıktekin için Menteşe Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından Sevil Işıktekin'in tabutu, kadınlar tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Işıktekin, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.