Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geçmişte çözülemeyen cinayet dosyalarını yeni nesil yöntemlerle aydınlatmaya devam ediyor. Diyarbakır’da 14 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki Sevgi Sevil cinayetinin faillerini ortaya çıkaran ekipler, şimdi de Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında aktif görev alıyor.

YÜZDE 100 ÇÖZÜM ORANI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre JASAT, 1 Ocak-28 Nisan 2026 tarihleri arasında meydana gelen 88 kasten öldürme olayının tamamını çözdü. 2017’den bu yana ise görev aldığı bölgelerdeki 2 bin 594 cinayetin 2 bin 559’u aydınlatıldı. Bu da yüzde 98,65’lik dikkat çekici bir başarı oranına işaret ediyor.

TEKNOLOJİ VE SAHA ÇALIŞMASI BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

JASAT, klasik soruşturma yöntemlerinin ötesine geçerek kriminal analiz, dijital veri incelemesi, saha araştırmaları ve tanık ifadelerinin yeniden değerlendirilmesini birlikte kullanıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren timler, her ilin suç yapısına göre özel stratejiler geliştiriyor.

YILLAR SONRA GELEN ADALET

Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde yıllarca karanlıkta kalan pek çok cinayet aydınlatıldı. Sigara izmaritlerinden elde edilen DNA analizleriyle cinayet şüphelileri tespit edilirken, yeniden yüzlendirme ve HTS kayıtları gibi yöntemlerle eski dosyalar çözüme kavuşturuldu. Sevgi Sevil cinayetinde de faillerin aile içinden olduğu belirlenerek 3 şüpheli tutuklandı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI YENİDEN MERCEK ALTINDA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, kamera kayıtları, tanık beyanları ve teknik veriler yeniden inceleniyor. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması ve kamu vicdanını tatmin edecek sonuca ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

ÖZEL SEÇİLEN UZMAN KADRO

JASAT personeli; analitik düşünme yeteneği yüksek, kriminal süreçlere hâkim ve tecrübeli isimler arasından seçiliyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde kapsamlı eğitimlerden geçirilen ekipler, değişen suç yöntemlerine karşı sürekli güncellenen eğitimlerle destekleniyor.

“FAİLİ MEÇHUL KAVRAMINI TARİHE KARIŞTIRIYORUZ”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletin suçla mücadelede kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gelişen teknolojik imkanlarımız ve sahada iğneyle kuyu kazar gibi çalışan uzman personelimiz sayesinde 'faili meçhul' kavramını tarihe karıştırıyoruz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, devletimizin hafızasından hiçbir suç, adaletin elinden hiçbir suçlu kaçamaz. JASAT'larımızın ortaya koyduğu bu başarı, milletimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz tavizsiz mücadelenin en net göstergelerinden biridir."