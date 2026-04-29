Türkiye gündemini sarsan Gülistan Doku soruşturmasında, genç kızın SIM kartının yok edilmesine yardım ettiği iddiasıyla tanınan ACA Bilişim’in sahibi Memet Aca hakkında yeni ve vahim bir skandal patlak verdi. Aca’nın, yargı ve bürokrasideki nüfuzunu kullanarak "dosya kapatma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

11 YILLIK FİRARI "TANIDIK" VAADİYLE BİTİRDİ

Gerçekgündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, skandalın merkezinde, "kasten adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından aranan ve 11 yıldır Irak’ta firari olan K.B. isimli şahıs yer alıyor. İddiaya göre Memet Aca, Irak’ta temasa geçtiği K.B.’ye üst düzey bürokrat ve yargı mensuplarıyla olan fotoğraflarını göstererek güven sağladı. Aca’nın "Türkiye’ye dön, dosyanı hallederiz" vaadine güvenen zanlı, ülkeye dönerek teslim oldu.

BAŞSAVCI ODASINDA "GÜVEN" OPERASYONU

K.B. hakkında Bakırköy Adliyesi’nde dava açılırken, Memet Aca’nın sanık ailesinden milyonlarca TL aldığı öne sürüldü. Aca’nın, aileyi dönemin başsavcısının odasına kadar sokarak nüfuzunu kanıtladığı iddia edildi. Ailenin ifadesine göre başsavcı, "Hukuk neyi gerektiriyorsa o yapılacak" dese de, Aca’nın bu görüşmeyi "dosya çözülüyor" mesajı olarak kullandığı belirtildi.

İSTİNAF VE YARGITAY’DA HÜSRAN: CEZA MÜEBBETE DÖNDÜ

Aca’nın vaatlerinin aksine yargı süreci sanık aleyhine işledi:

Yerel Mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Aca "Halledeceğiz" diyerek para almaya devam etti, ancak ceza onandı. Yargıtay son aşamada cezayı az bularak sanığa müebbet hapis verdi.

TEHDİTLER VE TAKİPSİZLİK KARARI

Paralarını geri alamayan ailenin şikayeti üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dosyaya, para transferlerine dair yazışmalar ve ses kayıtları sunulmasına rağmen, savcılık 3 Kasım 2025 tarihinde Memet Aca hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesinde, gönderilen paraların açıklama kısmında "borç" ibaresinin yer alması gösterildi.

Sanık ailesi ayrıca, şikayetlerini geri çekmeleri için Silivri Cezaevi’ndeki bazı görevliler üzerinden ölümle tehdit edildiklerini de iddialarına ekledi.

Gülistan Doku davasının gölgesindeki bu isimle ilgili takipsizlik kararı ve "yargıyı çözerim" iddiaları, adalet mekanizmasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.