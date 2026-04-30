Ticaret Bakanlığı, piyasa düzenini sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla kuyumculuk, gayrimenkul ve ikinci el araç sektörlerine yönelik kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe aldı.

29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, sektörlerde denetim mekanizması güçlendirildi.



YETKİ BELGELERİNDE “TADİL” ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre yetki belgeleri artık yalnızca verilmekle sınırlı kalmayacak. İşletme bilgilerinde meydana gelen her değişiklikte “tadil” süreci zorunlu olacak.

Bu kapsamda, belgelerin güncelliği sağlanarak denetimlerin daha etkin yapılması hedefleniyor.

KUYUMCULUKTA 10 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM ŞARTI

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda belge tadil edilecek.

Ticaret unvanı veya işletme adı değişen kuyumcular, belgelerini tamamen yenilemek zorunda olacak. Ayrıca işletmeler, tüm değişiklikleri 10 gün içinde bildirecek. İl müdürlükleri de başvuruları 10 gün içinde sonuçlandıracak.

ARAÇ TİCARETİNDE EĞİTİM ŞARTI ESNETİLDİ

Motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik düzenlemede mesleki yeterlilik kriterleri de değiştirildi. Daha önce aranan lise mezuniyeti şartı ilköğretim seviyesine indirildi.

Öte yandan, yetki belgesi tadil ve yenileme başvurularının değişiklik sonrası 30 gün içinde “Bilgi Sistemi” üzerinden yapılması gerekecek.

GAYRİMENKULDE GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GELİYOR

Gayrimenkul sektöründe yapılan düzenlemeyle alım-satım işlemlerinde kullanılacak ödeme sistemleri mevzuat kapsamına alındı.

Yeni sistemle birlikte ödeme altyapısının kurulması, işletilmesi ve kullanımına ilişkin kurallar belirlendi. Ayrıca bu alanda da yetki belgeleri için tadil ve yenileme şartı getirildi.

Söz konusu sistem 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak. Bakanlık, uygulama süresini 3 aya kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

DENETİMLER SIKILAŞIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte:

Bilgilerini güncellemeyen işletmelerin yetkileri askıya alınabilecek.

Bakanlık, tadil süreci sayesinde işletmeleri anlık olarak denetleyebilecek.

Başvurular il müdürlükleri tarafından 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Düzenlemelerle birlikte üç sektörde daha şeffaf, kayıtlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.