Devre arasında Napoli’den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang, sezon bitimiyle birlikte İtalya’ya dönecek. Yönetim, oyuncunun bonservisini almama kararı verdi.
Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor
Galatasaray'da sezon sonu yaklaşırken Noa Lang ile yollar ayrılıyor. Hollandalı oyuncunun satın alma maddesi devreye sokulmayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Lang dışında bir ayrılık daha yaşanacak. İki isim, Süper Lig'de kalan son üç karşılaşmanın ardından takımdan ayrılacak. İşte ayrıntılar...
NOA LANG DIŞINDA BİR AYRILIK DAHA
Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından performansında gerileme görülen Noa Lang’ın vedası kesinleşti.
Bununla birlikte 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir isim daha takımdan ayrılacak.
SACHA BOEY DE AYRILIYOR
Aynı şekilde ara transfer döneminde opsiyonlu kiralanan Sacha Boey ile de yola devam edilmeyecek.
Fransız sağ bekin 15 milyon euroluk satın alma hakkı kullanılmayacak ve oyuncu sezon sonunda Bayern Münih’e geri dönecek.
Kaynak: Diğer