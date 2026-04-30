Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor

Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor

Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken Noa Lang ile yollar ayrılıyor. Hollandalı oyuncunun satın alma maddesi devreye sokulmayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Lang dışında bir ayrılık daha yaşanacak. İki isim, Süper Lig’de kalan son üç karşılaşmanın ardından takımdan ayrılacak. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor - Resim: 1

Devre arasında Napoli’den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang, sezon bitimiyle birlikte İtalya’ya dönecek. Yönetim, oyuncunun bonservisini almama kararı verdi.

1 5
Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor - Resim: 2

NOA LANG DIŞINDA BİR AYRILIK DAHA

Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından performansında gerileme görülen Noa Lang’ın vedası kesinleşti.

2 5
Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor - Resim: 3

Bununla birlikte 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir isim daha takımdan ayrılacak.

3 5
Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor - Resim: 4

SACHA BOEY DE AYRILIYOR

Aynı şekilde ara transfer döneminde opsiyonlu kiralanan Sacha Boey ile de yola devam edilmeyecek.

4 5
Noa Lang’ın ardından bir ayrılık daha: Galatasaray’da kiralık devri bitiyor - Resim: 5

Fransız sağ bekin 15 milyon euroluk satın alma hakkı kullanılmayacak ve oyuncu sezon sonunda Bayern Münih’e geri dönecek.

5 5
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro