Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan olayda NOW Haber muhabirinin, Süleyman Soylu'nun yanına giderek, "Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı" dediği, Soylu'nun ise Gülistan Doku'nun adını duyduktan sonra sinirlendiği ve gazeteciye müdahale ettiği görüldü.

SORUYU DUYUNCA ÖFKELENDİ

Bu esnada Soylu, gazeteciye önce "Siz kimsiniz?" diye sordu. Gazetecinin kurumunun adını söylemesi üzerine Soylu'nun, elini gazetecinin telefonuna uzatarak, video kaydında olan telefonu yere indirdiği ve "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel olduğu görüldü.

SONEL, SÜLEYMAN SOYLU'YU İŞARET ETMİŞTİ

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı olduğu söylenen Abarakov'un Türkiye'ye getirilmesi süreci ile ilgili, "Benim bildiğim, bilet parasını emniyet çözmüş. Bu konuda hatta İçişleri Bakanı da Zeynal'in geri getirildiğine dair açıklaması olmuştu." dedi.

CHP'DEN TEPKİ: DOSYANIN AYDINLATILMASINA ÖFKELENMEYİN

CHP'li Murat Emir, Soylu2nun gazeteciye olan tavrını sosyal medya paylaşımıyla eleştirdi. Emir, Soylu'ya şöyle tepki gösterdi:

Kürsüde partimiz CHP’ye "Basının sizi eleştirmesine alışacaksınız, çok sesliliğe kavuştuk" diyerek özgürlük dersi verenler; sokakta Gülistan Doku sorusunu duyunca gazetecinin önüne duvar örüyor! Süleyman Soylu’nun NOW Haber muhabirinden kaçışı, müdahalesi ve eski vali Tuncay Sonel’in "talimat ondan geldi" itirafları ortadayken bu müdahaleye karşı sormak lazım: Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Soruyu soranı susturarak ve basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız. Soruları susturarak, basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız! Yıllardır karartılan bu dosyanın aydınlatılması ve parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın.