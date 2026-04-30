30 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi ATM'ler yeni tutarda banknotları vermeye başladı: Enflasyon etkisi...

ATM'ler yeni tutarda banknotları vermeye başladı: Enflasyon etkisi...

Yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle Hollanda’da ATM’lerden 100 euro banknot çekimi pilot uygulamayla yeniden başladı

Züleyha Öncü
Yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle Hollanda’da ATM’lerden 100 euro banknot çekimi pilot uygulamayla yeniden başladı.

Geldmaat’ın başlattığı deneme kapsamında kullanıcılar talep etmeleri halinde yüksek değerli banknot alabilecek.

Enflasyon Etkisiyle 100 Euro Banknotlar ATM’lere Geri Döndü

Hollanda’da artan enflasyon ve yükselen fiyatlar, yüksek tutarlarda nakit ihtiyacını artırdı. Bu durum üzerine Hollanda’nın ortak ATM operatörü Geldmaat, uzun süredir sınırlı kullanılan 100 euro banknotlarını ATM’ler üzerinden yeniden sunmaya başladı.

Uygulama ilk etapta pilot proje olarak devreye alındı.

Pilot Uygulama Hangi ATM’lerde Başladı?

Geldmaat, büyük şehirler ve alışveriş merkezlerinde bulunan 46 ATM’de deneme sürecini başlattı. Mayıs ve Haziran aylarında yürütülecek pilot uygulamada, kullanıcılar sadece talep etmeleri halinde 100 euro banknot çekebilecek.

Otomatik olarak 100 euro verilmeyecek; yalnızca müşterinin özel tercihiyle bu banknotlar dağıtılacak.

Enflasyon Yüksek Değerli Banknot Talebini Artırdı

Geldmaat yetkilileri, son dönemde yaşam maliyetlerindeki artış nedeniyle vatandaşların daha yüksek tutarlarda nakit çekme ihtiyacı duyduğunu ve sık sık 100 euro banknotların ATM’lerde olup olmadığını sorduğunu açıkladı.

De Nederlandsche Bank ile yapılan değerlendirmelerde de yüksek enflasyonun bu talebi güçlendirdiği öngörülüyor.

Güvenlik Endişeleri ve Sınırlamalar

Geçmişte 100, 200 ve 500 euro gibi yüksek değerli banknotlar, kara para aklama riski nedeniyle daha az tercih ediliyordu. Bazı işletmeler bu banknotları kabul etmeme eğilimindeydi.

Ancak mevcut ekonomik koşullar bu eğilimi kısmen tersine çevirmiş durumda. Pilot uygulama ile hem talebin büyüklüğü hem de kullanıcı profili analiz edilecek.

Deneme Sürecinin Amacı

Geldmaat, bu pilot uygulama sayesinde talebin ne kadar yoğun olduğunu ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre uygulamanın ülke geneline yayılıp yayılmayacağına karar vermeyi hedefliyor.

Artan enflasyonun ödeme alışkanlıklarını değiştirdiği bir dönemde, Hollanda’da 100 euro banknotların ATM’lere dönmesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hollanda’daki Türk vatandaşları ve Hollanda’yı ziyaret edenler, özellikle büyük alışverişlerde bu pilot uygulamayı yakından takip ediyor.

Kaynak: Diğer
