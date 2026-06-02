DEM Parti grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaşanan CHP'deki kurultay ve yargı sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kararın hukuki değil, siyasi bir müdahale olduğunu savunan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Butlan kararı salt hukuki bir meselenin çok ötesindedir. CHP dışarıdan hukuk müdahalesiyle şekillendirilmek isteniyor. Kimse 'Cambaza bak' oyunu oynamasın. Biz hiçbir zaman cambaza bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız. Açıkça ilan ediyoruz: İstinaf mahkemesinin kararı demokratik yaşamı derinden tehdit ediyor."

"YARGITAY DERHAL TOPLANMALIDIR"

Yargı makamlarına çağrıda bulunan Bakırhan, "Yargıtay derhal toplanıp gereken kararı vermelidir" dedi ve durumun diğer siyasi partiler için de emsal teşkil edebileceği uyarısında bulundu:

"Bugün bir partinin kapısına dayanan kolluk yarın AKP'ye de gider, MHP'ye de gider, DEVA'ya da gider. Bize zaten çok geldiler. O hâlde bugünün faili, yarının mağduru olmak istemiyorsa rota demokrasi, pusula siyaset, teminat hukuk olmak zorundadır."

CHP İÇİNDEKİ AKTÖRLERE "ETİKET" UYARISI

Konuşmasında operasyonun siyasi boyutuna ve parti içi tartışmalara da değinen Bakırhan, siyasi rekabetin iftiralar ve etiketlemeler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye siyasi tarihinde bazı suçlamaların yıkım gücü taşıdığına dikkat çeken DEM Parti lideri, CHP içindeki aktörleri şu sözlerle uyardı:

"Siyasi rekabet, başkalarının sözlüğüyle yapılmaz. İftiralar, damgalamalar, etiketler, ahlaki mahkûmiyet hükümleri; bunlar operasyonun siyasi tarafını perdelemenin en kestirme yoludur. Hangi niyetle söylenirse söylensin, bu tür ithamlar siyasi operasyonlara kapı aralar. Bu yüzden CHP içindeki her aktörü, söylediği her sözün sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Onun için samimiyetle uyarıyoruz: Bugün rakibine yapıştırdığın etiket, yarın senin yakanı tutacak elin provasıdır."