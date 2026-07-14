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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

SERTAÇ ŞANLI 1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Sertaç Şanlı'nın yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan Milli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır."

KUPALARLA DOLU FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan 33 yaşındaki pivot, sarı-lacivertli ekipte 1 EuroLeague, 2 Türkiye Basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kulüp açıklamasında, "Kazandığı başarılarla adını Sarı Mirasımıza yazdıran Sertaç Şanlı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.