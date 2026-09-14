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Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımlardaki kan kaybı, ödemeler dengesi istatistiklerinde çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı. Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, konuyu köşesine taşıyarak sermaye hareketlerindeki yön değişiminin vahametini gözler önüne serdi.

Nisan ayında "Giden geleni aşacak gibi" uyarısında bulunan Aktaş’ın öngörüsü, temmuz verileriyle resmiyet kazandı. Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırım ile yerli yatırımcının yurt dışına çıkardığı sermaye arasındaki fark, yıllık bazda ilk kez negatife döndü.

GİDEN SERMAYE, GELEN YATIRIMI SOLLADI

Bir dönem Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerinin rüzgarıyla yıllık 20 milyar dolar seviyelerini gören yabancı yatırım girişi, ivmesini tamamen kaybetti. Son bir yıllık verilere göre oluşan sermaye tablosu şu şekilde:

Yabancıların Türkiye’deki yatırımları 10 milyar 21 milyon dolar olurken, Türklerin yurt dışı yatırımları da 10 milyar 346 milyon dolara çıktı. Net doğrudan yatırım -325 milyon dolar oldu.

GAYRİMENKUL HARİÇ FATURA ÇOK DAHA AĞIR

Doğrudan yatırım kaleminde önemli bir yer tutan "gayrimenkul" alımları tablodan çıkarıldığında, sermaye çıkışının boyutu daha da netleşiyor. Yabancılar son bir yılda Türkiye’de 2,7 milyar dolarlık gayrimenkul alırken, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları 2,5 milyar dolara ulaştı.

Bu tutarlar düşüldüğünde; fiili gelen yatırım 7,3 milyar dolarda kalırken, fiili giden yatırım 7,8 milyar dolara ulaşıyor. Buna göre gayrimenkul hariç net yatırım eksi 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"GALİBA BİR YERLERDE YANLIŞ YAPIYORUZ"

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye neden gelmediğinin artık tartışmaya kapalı bir konu olduğunu belirten Aktaş, asıl tehlikenin yerli yatırımcıdaki "gönülsüzlük" olduğuna işaret etti.

Aktaş, ekonomi yönetimine yönelik eleştirisini şu kritik sorularla noktaladı:

"Yabancı gelmiyor, yerli gönülsüz; peki o zaman nasıl olacak da büyüme hızlanacak, istihdam yaratılacak ve işsizlik azalacak? Yabancı gelmezken yatırım yapabilen yerli yatırımcı da yurt dışını tercih ediyorsa, biraz durup düşünmek ve 'Galiba bir yerlerde yanlış yapıyoruz' demek gerekiyor."