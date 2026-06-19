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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi’nde bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 46 yaşındaki M.B., serinlemek için Ceyhan Nehri’ne girdi.

Bir süre suda vakit geçiren M.B., nehirde su seviyesinin aniden yükselmesiyle oluşan güçlü akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kaybolan şahsa ulaşabilmek için arama kurtarma çalışması başlattı.

Botlar ve dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda nehir boyunca arama yapılırken, akıntının kuvvetli olması nedeniyle çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.