Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ
Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programı gerçekleştirilecek.
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00-13.00 arasında Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da vatandaşlarla buluşacak.
Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edilirken, katılımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanacak.
Program günü saat 09.00’da Heykel’den Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’ya ring seferler düzenlenecek.