Dün akşam oynanan Konyaspor karşılaşmasında Ersin Destanoğlu’nun yediği gol taraftarları sinir küpüne döndürdü. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim kale takviyesi için çalışmalara başladı.

15 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Kara Kartal’ın ilk hamlesi Brezilya’dan oldu. Yönetim, Santos forması giyen Gabriel Brazao için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak ESPN'in iddiasına göre Brezilya kulübü kapıyı 15 milyon Euro’dan açtı.

ERSİN YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLECEK: 3 İSİMDEN 1’İ GELİYOR

Beşiktaş’ın bir diğer hedefi ise İngiltere’den. Sezon başında Leicester City’den 20 milyon Euro üzerinde bir bonservisle West Ham’a transfer olan Mads Hermansen aradığını bulamadı. Beklentilerin altında kalan ve ayrılmak isteyen Danimarkalı için Beşiktaş temaslarını sıklaştırdı.

Bir diğer hamle ise AS Roma’nın yedek kalecisi Devis Vazquez oldu. Sezon başında Roma kadrosuna katılan ancak tutunamayan Kolombiyalı Beşiktaş için düşük maliyetli bir alternatif olarak masada durmaya devam ediyor.