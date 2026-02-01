Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor…

Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor…

Savaşın gölgesinde kalan bölgeler, radyasyonun zehirlediği topraklar, aşırı sıcakların kavurduğu çöller ve ölümcül doğa koşullarının hüküm sürdüğü yerler... Bu 15 nokta, insan yaşamını tehdit eden en riskli alanlar olarak öne çıktı.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 1

Görenleri bile ürperten bu mekanlar, doğanın ve insanın yarattığı en korkunç tuzakları barındırdı.

1 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 2

Savaş bölgelerinden radyasyonlu hayalet şehirlere, zehirli göllerden yılan dolu adalara... Dünyanın en tehlikeli 15 yeri, her adımı ölümle dans ettiriyor. Cesaretiniz varsa yaklaşın, ama bir daha dönemeyebilirsiniz!

2 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 3

İşte adım atmak bile yürek isteyen 15 yer...

1. Snake Island (Ilha da Queimada Grande), Brezilya

Yılan Adası olarak bilinen bu küçük ada, metrekaresine onlarca zehirli yılan düşen bir cehenneme dönüştü. Golden Lancehead yılanlarının hakim olduğu bölgede hükümet girişi yasakladı. Bir ısırık bile saatler içinde öldürdü.

3 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 4

2. Danakil Çölü, Etiyopya

Dünyanın en sıcak ve en acımasız çöllerinden biriydi. Volkanik gazlar, asit gölleri ve 50 dereceyi aşan sıcaklıklar havayı zehirledi. Gezginler burayı “cehennemin girişi” diye tanımladı.

4 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 5

3. Chernobyl Hariçleme Bölgesi, Ukrayna

1986’daki nükleer felaketin izleri hâlâ taze kaldı. Radyasyon seviyeleri bazı noktalarda hâlâ ölümcül derecedeydi. Hayalet şehir Pripyat’ın sokakları zamanı durdurdu, ama görünmez tehlike her an tehdit etti.

5 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 6

4. Kuzey Kore’nin bazı sınır bölgeleri

Kapalı rejimin en katı noktalarında mayın tarlaları ve silahlı nöbetçiler hâkimdi. Kaçmaya çalışanlar anında vuruldu. Sınır köyleri adeta bir hapishane gibiydi.

6 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 7

5. Death Road (Yol de la Muerte), Bolivya

Yungas Yolu olarak da bilinen bu patika, dünyanın en ölümcül yoluydu. Her yıl yüzlerce kişi uçurumdan düştü. Dar virajlar, sis ve kayalıklar her aracı yuttu.

7 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 8

6. Lake Natron, Tanzanya

Soda gölü olarak bilinen bu su, yüksek alkali içeriğiyle hayvanları taşa çevirdi. Kuşlar ve diğer canlılar suya değdiği anda mumyalaştı. Manzara ürkütücü bir mezarlığa döndü.

8 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 9

7. Fukushima Hariçleme Bölgesi, Japonya

2011 tsunamisinin tetiklediği nükleer sızıntı bölgede hâlâ etkiliydi. Radyasyon bazı alanlarda temizlenemedi. Terk edilmiş kasabalar hayalet gibi kaldı.

9 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 10

8. Oymyakon, Rusya

Kutupların soğuk kutbu olarak bilinen bu köyde sıcaklık -50 dereceyi gördü. Donma anında maruz kalındığında vücut dakikalar içinde dondu. Hayatta kalmak mucizeydi.

10 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 11

9. Acı Göl (Acid Lake), Endonezya

Ijen Yanardağı’ndaki turkuaz göl, dünyanın en asidik sularından biriydi. Zehirli gazlar ciğerleri yaktı, kükürt madencileri bile kısa ömürlü oldu.

11 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 12

10. Darvaza Gaz Krateri (Cehennem Kapısı), Türkmenistan

1971’den beri yanan bu dev krater, yer altından sızan gazı hiç söndürmedi. Alevler geceyi aydınlattı, ama etrafındaki hava zehir doluydu.

12 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 13

11. Mount Everest’in Ölüm Bölgesi

8.000 metrenin üstü “ölüm bölgesi” olarak adlandırıldı. Oksijen azlığı, fırtınalar ve donma yüzünden çok sayıda dağcı hayatını kaybetti. Cesetler hâlâ zirveye yakın durdu.

13 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 14

12. Bikini Atolü, Marshall Adaları

Nükleer testlerin yapıldığı bu atol, radyasyon nedeniyle hâlâ yaşanmazdı. Mercan resifleri zehirlendi, su kaynakları kirli kaldı.

14 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 15

13. Ramree Adası, Myanmar

İkinci Dünya Savaşı sırasında tuzaklanan askerlerin timsah saldırısına uğradığı ada, hâlâ ölümcül bataklıklara sahipti. Yılanlar ve timsahlar hâkimdi.

15 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 16

14. Valley of Death (Ölüm Vadisi), Kaliforniya, ABD

Aşırı sıcaklar 57 dereceyi aştı. Susuzluk ve ısı çarpması her yıl can aldı. En sıcak nokta hâlâ dünyanın en kavurucusu olarak kaldı.

16 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 17

15. Nazca Çölü’ndeki bazı terk edilmiş maden bölgeleri

Peru Eski maden tünelleri çöktü, zehirli gazlar birikti. Keşfe çıkanlar kayboldu veya zehirlendi.

17 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 18

16. North Sentinel Island, Hindistan

Sentinel Adası olarak bilinen bu yer, yerli kabilenin ok ve mızraklarıyla korunuyordu. Dış dünyayla temas kurmaya çalışan herkes öldürüldü. Hükümet yaklaşmayı yasakladı.

18 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 19

17. Haiti’nin bazı bölgeleri (özellikle Port-au-Prince çevresi)

Çete şiddeti ve silahlı çatışmalar hâkimdi. Kaos içinde kaçırma, soygun ve cinayetler günlük olay haline geldi. Devlet otoritesi zayıf kaldı.

19 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 20

18. Yemen’in çatışma bölgeleri

Savaş ve insani kriz yıllardır devam etti. Bombalamalar, açlık ve hastalık milyonları tehdit etti. Giriş yapanlar hayatta kalma şansı bulamadı.

20 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 21

19. Democratic Republic of the Congo’nun doğu bölgeleri

Silahlı gruplar, maden çatışmaları ve Ebola gibi salgınlar hüküm sürdü. Ormanlar içinde kaybolanlar genellikle geri dönemedi.

21 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 22

20. Afganistan’in bazı kırsal ve sınır bölgeleri

Terör saldırıları, mayınlar ve Taliban kontrolü altında kalan alanlar ölüm tuzağıydı. Seyahat edenler sıklıkla rehin alındı veya vuruldu.

22 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 23

Bu yerler, doğanın ve insanın yarattığı en büyük tehlikeleri yerleri olarak anılıyor. Bazıları savaş ve çatışmalarla, bazıları ise çevresel felaketlerle şekillendi.

23 24
Dünyanın en tehlikeli 15 adresi: Buraya giren bir daha dönemiyor… - Resim: 24

Uzmanlar, bu bölgelerin çoğuna yaklaşılmamasını tavsiye etti. Çünkü bir kez giren, genellikle geri dönemedi...

24 24
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro