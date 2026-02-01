En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Verywell Health sitesinde diyetisyenler tarafından derlenen bilgilere göre, en sağlıklı ekmek türleri arasında filizlenmiş tam tahıl ekmek öne çıktı. Bu ekmek, fitik asidi azaltarak demir ve çinko emilimini artırdı, böylece metabolizmayı destekledi. Bir çalışma, filizlenmiş tahılların besin değerini artırdığını ve kronik hastalık riskini düşürdüğünü kanıtladı. Sourdough (mayalı) ekmek ise fermantasyon sayesinde glisemik indeksi düşürdü, kan şekeri ve insülin seviyelerini stabilize etti. Fang ve ekibinin 2023 araştırması, sourdough'un fitik asidi yüzde 96 oranında azalttığını gösterdi.