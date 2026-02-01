Taraftarlar isyan bayrağını çekti: Beşiktaş’ta istifa talebi, rakibi bile yok

SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Son olarak Başkan Serdal Adalı son açıklamalarında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacak..."