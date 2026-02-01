Süper Lig’de son dönemlerde üst üste başarısız olan Beşiktaş’ta taraftarlar oldukça sinirli. Özellikle transferlerde geç kalınması ve ekonomik olarak iyi yönetim yapamayan siyah-beyazlılarda istifa krizi patlak verdi.
Taraftarlar isyan bayrağını çekti: Beşiktaş’ta istifa talebi, rakibi bile yok
Beşiktaş, dün akşam kendi evinde Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Ancak maçta taraftarların ‘Yönetim istifa’ sesleri büyük yankı yaparken gözler yönetime çevrilmiş durumda. Ancak bugün itibariyle başkanlığa talip olacak bir aday bile yok. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Teknik direktör Sergen Yalçın’la dalgalanmaya giren Beşiktaş’ta krizler peş peşe yaşanıyor.
Özellikle transfer sürecinde siyah-beyazlı yönetimin yapılan hataları taraftarları isyan ettirirken gözler gelecek olan istifalarda.
TARAFTARLAR İSTİFA İSTİYOR ANCAK ADAY BİLE YOK
İstifa sesleri giderek yükseliyor ancak başkanlığa aday olacak tek bir isim bile yok.
Kamuoyunda şuan için Fikret Orman ve Emre Kocadağ'ın isimleri sık sık geçiyor. Ancak ikiliden bu tarz bir girişim hamlesi yok.
Hatta Başkan Serdal Adalı'nın son basın toplantısı öncesinde Orman ve Kocadağ'ın, Adalı'yı arayarak ona destek verdikleri konuşuluyor.
SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Son olarak Başkan Serdal Adalı son açıklamalarında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacak..."