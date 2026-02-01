Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’

Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekipte tansiyon yükseldi. Teknik direktör Çağdaş Atan’a gelen soru bir anda ortalığı karıştırdı. İşte o gerilimin perde arkası…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 1

Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 2-1 galip gelmeyi başardı.

1 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 2

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, sinir küpüne döndü.

2 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 3

GELEN SORU ÇAĞDAN ATAN’I SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜRDÜ

Bir basın mensubu Atan’a “Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatıverin gitsin, bakmayın. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın” demesi tansiyonu yükseltti.

3 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 4

‘BANA FIRÇA MI ATTIN!’

Gelen soruya sert tepki gösteren Atan, “Sen soru mu sordun yoksa fırça mı attın bana anlamadım ben. Biraz haddinizi bilin bence. Soru sorarsanız burada her soruya cevap vermeye çalışıyorum.” dedi.

4 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 5

Ortaya koyduğu oyunu anlatmaya çalışan Çağdaş Atan, "Attığımız ilk gole bakarsan nasıl çalıştığımızı, ortadan mı kenarlardan mı geldiğimizi çok rahat görebilirsiniz ama bence onu görmek istemiyor gibi hareket ediyorsunuz bazen. Sosyal medyayı ben takip etmiyorum. Sosyal medyaya takılı değilim." ifadelerini kullandı.

5 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 6

‘TARAFTARLARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ’

Taraftarların desteğini görmek istediğini diler getiren Atan, “Ben sadece taraftarımı tribünde görmek istiyorum. Ben gelmeden önce son 4 iç saha maçını kaybetmiş Konyaspor'dan bahsediyoruz.

6 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 7

Ben taraftarımızın desteğini istiyorum sadece." diyerek sitem etti.

7 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 8

Çağdaş Atan sözlerini son olarak şu şekilde bitirdi:

Eleştiri kadar normal bir durum yok. Eleştirilmekten çekinen bir teknik adam değilim. Etkilendiğimle ilgili çok yanlış yerdesiniz, hiç etkilenmiyorum. Ben sadece oyuncularımı korumaya çalışıyorum.

8 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 9

Bütün sorumluluğu kendi üzerime almak istiyorum. Tüm taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyorum. Benim beklentim bu. Eleştiriler bana olsun, oyuncular rahat bırakılsın, onun derdindeyim.

9 10
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’ - Resim: 10

Bence objektif olmayan bir yorum yaptınız. Bana biraz aykırı ve çok sivri geldi, söylemem lazım."

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro