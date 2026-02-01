Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 2-1 galip gelmeyi başardı.
Soruyu duyan Çağdaş Atan’ın kan beynine sıçradı: ‘Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin’
Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekipte tansiyon yükseldi. Teknik direktör Çağdaş Atan’a gelen soru bir anda ortalığı karıştırdı. İşte o gerilimin perde arkası…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, sinir küpüne döndü.
GELEN SORU ÇAĞDAN ATAN’I SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜRDÜ
Bir basın mensubu Atan’a “Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatıverin gitsin, bakmayın. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın” demesi tansiyonu yükseltti.
‘BANA FIRÇA MI ATTIN!’
Gelen soruya sert tepki gösteren Atan, “Sen soru mu sordun yoksa fırça mı attın bana anlamadım ben. Biraz haddinizi bilin bence. Soru sorarsanız burada her soruya cevap vermeye çalışıyorum.” dedi.
Ortaya koyduğu oyunu anlatmaya çalışan Çağdaş Atan, "Attığımız ilk gole bakarsan nasıl çalıştığımızı, ortadan mı kenarlardan mı geldiğimizi çok rahat görebilirsiniz ama bence onu görmek istemiyor gibi hareket ediyorsunuz bazen. Sosyal medyayı ben takip etmiyorum. Sosyal medyaya takılı değilim." ifadelerini kullandı.
‘TARAFTARLARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ’
Taraftarların desteğini görmek istediğini diler getiren Atan, “Ben sadece taraftarımı tribünde görmek istiyorum. Ben gelmeden önce son 4 iç saha maçını kaybetmiş Konyaspor'dan bahsediyoruz.
Ben taraftarımızın desteğini istiyorum sadece." diyerek sitem etti.
Çağdaş Atan sözlerini son olarak şu şekilde bitirdi:
Eleştiri kadar normal bir durum yok. Eleştirilmekten çekinen bir teknik adam değilim. Etkilendiğimle ilgili çok yanlış yerdesiniz, hiç etkilenmiyorum. Ben sadece oyuncularımı korumaya çalışıyorum.
Bütün sorumluluğu kendi üzerime almak istiyorum. Tüm taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyorum. Benim beklentim bu. Eleştiriler bana olsun, oyuncular rahat bırakılsın, onun derdindeyim.
Bence objektif olmayan bir yorum yaptınız. Bana biraz aykırı ve çok sivri geldi, söylemem lazım."