Süper Lig devi Galatasaray’da Icardi çıkmazı sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün 2 yıllık sözleşme isteği yönetim tarafından geri çevrilmişti. Gelen son dakika transfer haberi ise gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray’ın gizli planı belli oldu: Juventus’tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular
Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili iddialar peş peşe geliyor. Son olarak çıkan transfer iddiaları sarı-kırmızılı taraftarları üzecek. İtalya devi Juventus, Arjantinli golcüye talip oldu. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. İşte Icardi haberinin detayları…Derleyen: Furkan Çelik
İstanbul’a gelen Icardi’nin menajeri Pino ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüşmüş ancak bu görüşmeden net bir yanıt çıkmamıştı.
Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Ancak Başkan Dursun Özbek bu teklife sıcak bakmadı.
DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULMAK İSTİYOR’
Son olarak menajer Pino, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" demişti.
SON DAKİKA: JUVENTUS’TAN ICARDI ATAĞI
Bu bilgiler doğrultusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşen Juventus, Icardi için nabız yokladı.
Gazeteci Alfredo Pedulla, taraflar arasında temasların sürdüğünü yazdı.
Gelen bilgiler sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
RESMEN DOĞRULANDI
Kaplan paylaşımında transfer iddialarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Mauro Icardi’nin temsilcisi Elio Pino ile az önce görüştüm. Juventus’un transfer dönemi bitmeden Icardi’yi kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.”