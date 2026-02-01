Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
Galatasaray’ın gizli planı belli oldu: Juventus’tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili iddialar peş peşe geliyor. Son olarak çıkan transfer iddiaları sarı-kırmızılı taraftarları üzecek. İtalya devi Juventus, Arjantinli golcüye talip oldu. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. İşte Icardi haberinin detayları…

Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

Süper Lig devi Galatasaray’da Icardi çıkmazı sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün 2 yıllık sözleşme isteği yönetim tarafından geri çevrilmişti. Gelen son dakika transfer haberi ise gündeme bomba gibi düştü.


Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

İstanbul’a gelen Icardi’nin menajeri Pino ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüşmüş ancak bu görüşmeden net bir yanıt çıkmamıştı.


Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Ancak Başkan Dursun Özbek bu teklife sıcak bakmadı.


Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULMAK İSTİYOR’

Son olarak menajer Pino, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" demişti.


Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

SON DAKİKA: JUVENTUS’TAN ICARDI ATAĞI

Bu bilgiler doğrultusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşen Juventus, Icardi için nabız yokladı.


Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

Gazeteci Alfredo Pedulla, taraflar arasında temasların sürdüğünü yazdı.


Gelen bilgiler sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.


Galatasaray'ın gizli planı belli oldu: Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi, resmen duyurdular

RESMEN DOĞRULANDI

Kaplan paylaşımında transfer iddialarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Mauro Icardi’nin temsilcisi Elio Pino ile az önce görüştüm. Juventus’un transfer dönemi bitmeden Icardi’yi kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.”


Kaynak: Spor Servisi
