Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı yönetimin, 60-70 milyon Euro seviyelerinde bir bütçe planladığı iddia edildi.

OYUNCU SATIŞLARI VE PROJELERLE EK GELİR HEDEFLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışlarından da ciddi gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Başkan Serdal Adalı'nın, Trabzonspor'un 8,5 milyon Euro'luk Muçi opsiyonunu ve Cagliari'nin 12 milyon Euro'luk Semih Kılıçsoy opsiyonunu kullanmasını beklediği öne sürüldü.

Ayrıca Tüpraş ile stat isim sponsorluğu yenilenirken, Dikilitaş Projesi'nden elde edilecek gelirlerle ek kaynak sağlanması planlanıyor.

TRANSFERİN İLK HEDEFİ FORVET

Sabah'ın haberine göre; hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın ilk hedefi Patrik Schick. Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Avrupa’da görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın da Çek golcü için onay verdi.

SEZON RAKAMLARI

Leverkusen forması giyen Schick, bu sezon 34 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.