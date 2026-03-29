Koç Holding milyarlık yatırım yapacak: Beklenen onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde kripto varlık sektörü ile ilgili kararlarını açıkladı. Kurul, kripto platformlarının çok sayıda başlık altında tamamlaması gereken şartlar ile ilgili verilen süreyi uzattı.
Derleyen: Baran Yalçın
Bültende en dikkat çeken kararlardan biri de Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi'ye yeni bir platform kurulması için onay verilmesi oldu.
KOÇ HOLDİNG ONAYI ALDI
SPK, Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ'nin "Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" ünvanlı yeni bir platform kurulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
Kurulun bu onayıyla beraber Koç grubu, dijital varlık piyasasına adım atmış oldu.
MİLYARLIK YATIRIM YAPACAK
Sözcü’de yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyüklerinden olan Koç Holding'in bu yeni girişimi için ayırdığı bütçe ve izleyeceği yol haritası da kesinleşti. Yapı Kredi, daha önce yapılan sermaye artırımından elde ettiği kaynağı bu stratejik alanda kullanacak.
Milyarlık yatırım planı kapsamında kurulacak yeni platform; blockchain teknolojileri, kripto varlık alım-satımı ve dijital saklama hizmetleri gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek.
Koç Holding’in finansal teknoloji dünyasındaki yerini sağlamlaştırmayı düşündüğü bu hamleyle, Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından biri de kripto ekosistemine milyarlık bir giriş yapmış olacak.
SPK’nın yeşil ışık yaktığı projenin, önümüzdeki dönemde grubun dijital dönüşüm vizyonunun merkezi haline gelmesi bekleniyor.