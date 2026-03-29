TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta inanılmaz bir maç yaşandı.
Şampiyonluk yolundaki takıma 14 dakikada 5 gol attılar: Türkiye'de inanılmaz maç... Futbolcular kazan kaldırmıştı
Türkiye, inanılmaz bir maça tanıklık etti. Geçtiğimiz günlerde yönetime sitem eden futbol takımı, şampiyonluk yolunda çıktığı maçta rakibine ilk yarıda tam 5 gol attı. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
Bursaspor’un lider olduğu grupta zirveyi kovalayan Aliağa FK, kendi sahasında beklenmedik bir yenilgi aldı. Evinde yakaladığı seriyle bilinen İzmir ekibi, Isparta 32 Spor karşısında adeta bozguna uğradı.
Deplasman ekibi Isparta 32 Spor, ilk yarıda bulduğu gollerle Aliağa FK’yı 5-1 yendi. Isparta’nın gollerini Hasan Kaya (3), Ziya Alkurt ve Uğur Can kaydederken, ev sahibinin tek golü Mertcan Açıkgöz’den geldi.
14 DAKİKADA 5 GOL
Isparta’nın maçtaki ilk golü 25. dakikada gelirken, son golü 39. dakikada kaydedildi. Sadece 14 dakikada 5 gol atarak inanılmaz bir başarıya imza attılar. Hasan Kaya ise hat-trick ile dikkatleri çekti.
Aliağa FK, aldığı şok yenilgiden sonra lider Bursaspor’un 6 puan gerisinde 62 puanda kaldı. Isparta ise puanını 54’e yükseltti ve ligde oynadığı son 4 maçı da kazanmış oldu.
EVİNDE ŞOK!
Evinde yenilmezliğiyle bilinen İzmir ekibi, aldığı şok sonuçla uzun bir aradan sonra sahasında mağlubiyeti yaşadı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
İzmir ekibi bir sonraki maçta Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Isparta 32 Spor ise, Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle önümüzdeki haftayı 3 puanla kapatacak.
Isparta ekibinde geçtiğimiz günlerde futbolcular ortak açıklama yapmış ve maaşlar nedeniyle yönetime tepki göstermişti.
FUTBOLCULARIN AÇIKLAMASI
Sezon başlangıcından bu yana yaşanan onca olumsuzluğa rağmen her zaman Isparta 32 Spor formasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Ödenmeyen maaşlar ve bazı arkadaşlarımızın peşinatlarının hala ödenmemesine rağmen mücadelemizi hiçbir zaman bırakmadık.
Ancak 8 Mart tarihli Mardin maçı öncesi, 'Maçlara ya U19 ile çıkarım ya da kalan 8 maçı maç başı ve prim olmadan oynarsınız' ifadesiyle karşılaştık. Bize iletilen bu karardan sonra hiçbir desteğin kalmaması ve neticesinde motivasyonumuzun tamamen düşmesine rağmen Isparta 32 Spor forması ve kendi karakterimiz için mücadeleye devam etmeyi tercih ettik. Formamıza olan saygımız ve şampiyonluğa oynayan takımların haklarına girmemek adına bunu mecburen kabul ettik ve bu formayı töhmet altında bırakmak istemedik.
Play-off'lara kalırız ya da kalamayız; ancak bizler Isparta 32 Spor Kulübü futbolcuları olarak ligin son maçına kadar burada kalıp savaşacağız ve elimizden gelenin en iyisini yaparak vicdanımız rahat bir şekilde sezonu kapatacağız.
Kamuoyuna ve Isparta halkına saygılarımızla"