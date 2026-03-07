Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'te teknik direktör Segen Yalçın derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın dev maçla şunları söyledi:

"Zor bir derbi. Galatasaray ligin lideri. İyi bir kadrosu var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu performansları ve takım performansı yukarı çıkmaya başladı. Bunu devam ettirmek istiyoruz.

Bire bir eşleşmeler yaptık, onlar belirleyici olacak gibi duruyor. İki taraf için de zor olacak. Umarım istediklerimizi yaparak sahadan biz galip ayrılırız.

Takımımızın durumu gayet iyi. Moral motivasyonumuz iyi. Konsantreyiz. Oynayacağımız maçın önemini ve zorluğunu biliyoruz. İnşallah bizim için güzel bir gece olur."