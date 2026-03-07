Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Gözden Kaçmasın Olası bir dünya savaşında en güvenli 10 ülke açıklandı

Olası bir dünya savaşında en güvenli 10 ülke açıklandı

Küresel gerilim tırmanırken uzmanlar, coğrafi izolasyonları ve tarafsızlıklarıyla öne çıkan ülkeleri mercek altına aldı. Olası bir dünya savaşında daha güvenli olabileceği düşünülen 10 bölge listelendi.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Dünya, son yılların en gergin dönemlerinden birini yaşıyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların büyümesi ve büyük güçler arasındaki gerilim, olası bir küresel savaş ihtimalini yeniden tartışmaya açtı.

Uluslararası analizler ve Küresel Barış Endeksi verilerine göre bazı ülkeler coğrafi konumları, doğal kaynakları ve tarafsızlık politikaları sayesinde küresel krizlere karşı daha dayanıklı kabul ediliyor.

Listede yer alan bölgelerin çoğu ya jeopolitik açıdan düşük öneme sahip, ya da coğrafi izolasyonları sayesinde büyük askeri operasyonlardan uzak kalabilecek yerler olarak değerlendiriliyor.

ANTARKTİKA
Dünyanın en izole bölgelerinden biri olan Antarktika da listede yer alıyor. Ancak aşırı soğuk iklim koşulları ve zorlu yaşam şartları burada uzun süreli yaşamı oldukça zorlaştırıyor.

İZLANDA
İzlanda, modern savaşlara katılmamış ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. İzole konumu ve siyasi istikrarı sayesinde Küresel Barış Endeksi’nde üst sıralarda yer alıyor.

YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, güçlü tarım altyapısı sayesinde kriz dönemlerinde kendi kendine yetebilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Araştırmacılar, gıda üretim kapasitesinin önemli bir avantaj olduğunu belirtiyor.

AVUSTRALYA
Güney yarımkürede yer alan Avustralya da coğrafi konumu ve geniş doğal kaynakları sayesinde güvenli bölgeler arasında gösteriliyor.

ARJANTİN VE ŞİLİ
Güney Amerika’da bulunan Arjantin ve Şili, zengin doğal kaynakları ve gelişmiş tarım sektörleri sayesinde uzun süreli küresel krizlere karşı daha dayanıklı ülkeler olarak gösteriliyor.

TUVALU
Yaklaşık 11 bin nüfuslu küçük ada ülkesi Tuvalu, uzak konumu ve sınırlı jeopolitik önemi nedeniyle olası küresel çatışmalardan daha az etkilenebilecek ülkeler arasında sayılıyor.

TARAFSIZ ÜLKELER
1971’den bu yana tarafsızlık politikası izleyen Bhutan ile geleneksel tarafsızlığıyla bilinen İsviçre de listede yer alıyor. Endonezya ise uluslararası çatışmalardan uzak durmaya çalışan politikasıyla öne çıkan ülkeler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Diğer
