Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya ve Berkay Şahin gibi isimler de listede yer aldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla; bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmiş, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul’un farklı ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde satıcısı tutuklanmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve suç teşkil eden diğer eşyalara el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen başka bir soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."

GÖZALTINA KARARI VERİLEN ÜNLÜLER

1. Serenay Sarıkaya

2. Berkay Şahin

3. Tan Taşcı

4. Yağmur Ünal

5. Mirgün Sırrı Cabas

6. Hakan Aydın (Blok 3)

7. Mabel Matiz

8. Feyza Civelek

9. Niran Ünsal

10. Volkan Bahçekapılı

11. Onur Tuna

12. Osman Haktan Canevi

13. Aslıhan Turanlı

14. Eren Kesimer

15. Kübra İmren Siyahdemir

16. Mehmet Rahşan

17. Cansu Tekin

18. Özgür Deniz Cellat

19. Yasemin İkbal

20. Tarık Tunca Bakır

21. Hanzede Gürkanlar

22.⁠ ⁠Aycan Yağcı

23. Tuğçe Postoğlu

24. ⁠⁠Eda Dora

25.⁠ ⁠Semiha Bezek

AVUKATLARI UYARDI: TAN TAŞÇI YOLDAN DÖNDÜ

Listede adı geçen bazı isimler sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Tan Taşçı, hakkındaki iddiaları reddederek “Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık. Ben evimdeyim ve birazdan İzmir’deki konserlerim için yola çıkıyorum. Lütfen itibar etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez” ifadelerini kullandı.

Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum lütfen itimad etmeyin.

Ne yağmur ne Çamur bizi engelleyemez ! — Tan Taşçı (@TanTasci) May 21, 2026

Taşçı daha sonra yaptığımı paylaşımda ise gözaltı kararını doğruladı ve şunları söyledi:

"Avukatımla yaptığım görüşme sonucunda, İzmir yolundan dönerek gerekli işlemlerin yapılması adına Bodrum Jandarma Komutanlığı’na gidiyorum.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim.

Sürecin en kısa sürede tüm açıklığıyla netleşeceğine inanıyor, kamuoyunun sağduyusuna teşekkür ediyorum."

MİRGÜN SIRRI CABAS DA AÇIKLAMA YAPTI

Mirgün Sırrı Cabas ise yaptığı açıklamada, “Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, cenaze için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gerekli açıklamayı yapacağım. Merak etmeyin.” dedi.

Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin. 🙋‍♂️ — Mirgun Cabas (@MirgunCabas) May 21, 2026



ADLİ TIP İNCELEMESİ YAPILACAK

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatını gerçekleştiren şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere ilişkin ayrı bir soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adres ile Muğla'da bir adrese operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adres ile Muğla’da bir adrese operasyon düzenlendiği ifade edildi.