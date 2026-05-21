TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’nin kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"CUMA GÜNÜ BUTLAN KARARINI BEKLİYORUZ"
Atik'in iddiaları şöyle:
“Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz. Mutlak butlan çıkarsa, muhalif medyanın ekonomisi etkilenir. Oradan beslenen gazetecilerin ve bu süreci kendilerine sermaye yapanların ekonomileri etkilenir."
TAYYAR: TEMMUZ'DA BEKLİYORUZ
Canlı yayın konuklarından biri olan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise Atik'in sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:
Ankara'da cuma akşamı butlan kararı olur diyenleri görüyorum. Mayıs başında UYAP'a yüklenecekti, ertelendi. Bizim söylediklerimizle ilgili tersi bir gelişme olmadı. Beklentim Temmuz ayında çıkacağı.