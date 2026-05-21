Futboldaki şike ve yasa dışı bahis iddialarına dikkat çeken Ersoy, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın Süper Lig'den düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan MHP'li Baki Ersoy, Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruşturmaları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen kulüplerle ilgili hukuki sürece değindi. Alt liglerdeki ve Süper Lig'deki kulüplerin ciddi mağduriyetler yaşadığını belirten Ersoy, TFF ve ilgili kurumlara sert eleştiriler yöneltti.

"33 YÖNETİCİ KENDİ TAKIMI ALEYHİNE BAHİS OYNADI"

Süper Lig'de yürütülen soruşturmalara değinen Ersoy, "Süper Lig'de 33 yöneticinin kendi takımları aleyhine bahis oynadığı iddia edildi. TFF'nin bu konuda 12 puan silme veya ligden düşürme talimatı bulunmasına rağmen bu kurallar uygulanmıyor. Süper Lig'de oluşabilecek puan silme ya da ligden düşürme kararları ligdeki tüm sıralamayı ve dengeleri tamamen değiştirebilecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

"EYÜPSPOR VE KASIMPAŞA DÜŞMELİ"

Konuşmasında doğrudan kulüp isimleri vererek mevzuata aykırı hareket edildiğini savunan Baki Ersoy, şunları söyledi:

Mesela, TMSF'nin yönettiği 2 tane kulüp var; Eyüpspor ve Kasımpaşa. TMSF'nin bir lig içerisinde 2 kulübü birden yönetme yetkisi ve hukuki hakkı yoktur. Bunlar yirmi gün boyunca aynı anda 2 kulübü yönettiler. Dolayısıyla hem Eyüpspor'un hem de Kasımpaşa'nın küme düşmesi gerekiyor diyoruz, hukuk bunu söylüyor

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Kayserispor'un ligin tescil edilmemesi yönünde TFF, UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulunduğunu hatırlatan süreçte, Ersoy'un bu çıkışı spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.