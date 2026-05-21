Denizli’nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kaybolan Ayşen Aycan dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç kadının, boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ayşen Aycan’ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı. Faili meçhul dosyalar kapsamında yeniden ele alınan soruşturmada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosya üzerinde yeniden çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, Aycan’ın eski eşi Turgay Bekdeda ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

CİNAYETİ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin çapraz sorgusunda Turgay Bekdeda’nın eski eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, Ayşen Aycan’ı annesinin evinden aldıktan sonra otomobilde tartıştıklarını, darbederek öldürdüğünü ve ardından Kıralan ile Tokça mahalleleri arasındaki boş araziye gömdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelinin gösterdiği bölgede iş makineleriyle yapılan kazılarda insana ait kemik parçalarına ulaşıldı. Bulunan kemikler inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, cinayeti itiraf eden Turgay Bekdeda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.