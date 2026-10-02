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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde belediye tarafından sürdürülen evde sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşların evlerine ziyaretler gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Mustafa Koçak da sağlık personelleriyle birlikte çalışmalara katılarak, sağlık hizmetinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA SAĞLIK HİZMETİ VATANDAŞIN KAPISINA GİDİYOR

Şereflikoçhisar Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle sağlık kuruluşuna gitmekte güçlük yaşayabilen vatandaşların kendi yaşam alanlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belediye ekipleri haneleri ziyaret ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların mevcut sağlık durumları hakkında bilgi alınırken, sağlık personelleri tarafından yürütülen çalışmalar da yerinde değerlendiriliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Koçak da sağlık personelleriyle birlikte evde sağlık hizmetleri çalışmalarına katılarak vatandaşların kapısını çaldı.

BAŞKAN KOÇAK VATANDAŞLARIN HALİNİ HATIRINI SORDU

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Koçak, büyüklerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Koçak, geçmiş olsun dileklerini ileterek belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretler, yalnızca sağlık hizmetinin ulaştırılması açısından değil, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması bakımından da dikkat çekti.

Belediye ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesi amaçlanıyor.

“HİZMET SADECE YOL VE CADDELERDEN İBARET DEĞİL”

Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, belediyecilik anlayışının yalnızca fiziki çalışmalarla sınırlı olmadığı vurgulandı.

Belediyenin yaklaşımında; yolların, sokakların ve caddelerin düzenlenmesinin yanı sıra ihtiyaç sahibi veya desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olunmasının da önemli bir hizmet alanı olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda evde sağlık hizmetleri, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarının önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

BÜYÜKLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİLİYOR

Evde sağlık hizmetleri kapsamında özellikle yaşlı vatandaşların sağlık durumlarının takip edilmesi ve ihtiyaçlarının yerinde görülmesi hedefleniyor.

Sağlık personellerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların sağlıkla ilgili ihtiyaçları değerlendirilirken, belediye yönetimi de vatandaşların taleplerini doğrudan dinleme fırsatı buluyor.

Başkan Mustafa Koçak’ın sağlık personelleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde de vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Şereflikoçhisar Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar, yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerini de gündeme taşıyor.

Evde sağlık hizmetleriyle vatandaşların yalnızca sağlık ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda sosyal açıdan kendilerini yalnız hissetmemelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan paylaşımda, “İhtiyaç duyan her vatandaşımızın kapısını çalmak, halini hatırını sormak ve gönlüne dokunmaktır” anlayışı öne çıkarıldı.

“ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR”

Belediyenin açıklamasında, ilçede özellikle kıymetli büyüklerin yanında olmaya devam edileceği mesajı verildi.

Evde sağlık hizmetlerinin sürdürüleceği belirtilirken, sağlık personellerinin çalışmalarıyla vatandaşlara ulaştırılan hizmetlerin devam edeceği ifade edildi.

Şereflikoçhisar Belediyesi, yürütülen çalışmalarla vatandaşların ihtiyaçlarının mümkün olduğunca yerinde tespit edilmesini, sağlık hizmetlerinin desteklenmesini ve belediye-vatandaş iletişiminin güçlendirilmesini hedefliyor.

KAPILAR ÇALINIYOR, HAL HATIR SORULUYOR

Şereflikoçhisar’da sürdürülen evde sağlık hizmetleri, belediye hizmetlerinin vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunan alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Koçak’ın sağlık personelleriyle birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret etmesiyle devam eden çalışmalarda, sağlık hizmetinin yanı sıra vatandaşın yanında olma, geçmiş olsun dileklerini iletme ve ihtiyaçları yerinde dinleme yaklaşımı öne çıkıyor.

Şereflikoçhisar Belediyesi, evde sağlık hizmetleri ve sosyal destek çalışmalarını sürdürerek özellikle büyüklerin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.