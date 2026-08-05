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Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, Türkiye'de uzun süredir gündemde olan enflasyon sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kaleme aldığı yazıda mevcut tabloyu "kamuflasyon" olarak tanımlayan Oğuz, enflasyonun neden kalıcı hale geldiğini kendi bakış açısıyla anlattı.

"ENFLASYON DEĞİL, KAMUFLASYON YAŞIYORUZ"

Şeref Oğuz, Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarının klasik ekonomi kurallarıyla açıklanamayacağını ifade ederek, kamu kaynaklı zamların enflasyonu düşürmek yerine beslediğini söyledi.

"Türkiye'deki enflasyon değil dostlar; bizdeki düpedüz kamuflasyon" ifadelerini kullanan Oğuz, kamu zamlarının fiyat artışlarını körüklediğini belirtti.

ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR? TEK CÜMLEYLE YANIT VERDİ

Yazısında "Enflasyonu neden düşüremiyoruz?" sorusuna da yanıt veren Oğuz, ilk gerekçe olarak şu ifadeyi kullandı:

"BİRİNCİSİ, NİYETİMİZ YOK."

Oğuz, bunun yanı sıra herkesin enflasyon sarmalını beslediğini, fiyatlama davranışlarının bozulduğunu ve yaşanan sürecin bir ekonomik krizden çok "çürüme" olduğunu söyledi.

EMEKLİ, ÇALIŞAN VE ÜRETİCİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Oğuz, emeklilerden asgari ücretlilere, çiftçilerden esnafa kadar birçok kesimin ağır ekonomik yük altında kaldığını belirtti.

Alınan tüm tedbirlere rağmen enflasyonun istenen seviyeye gerilemediğini ifade eden Oğuz, uygulanan politikaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirtti.

"SURİNAM BİLE İLERLEDİ"

Şeref Oğuz, Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz'ın paylaştığı bir araştırmaya da değinerek, 2011 yılından bu yana Surinam'ın ekonomik göstergelerde ilerleme kaydettiğini, Türkiye'nin ise geriye gittiğini ifade etti.

"BU HÜKÜMET DÜŞÜRMEYECEK"

Yazısının sonunda çözüm konusuna da değinen Oğuz, mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun kalıcı şekilde düşürülemeyeceğini belirtti.

Oğuz, değerlendirmesini dikkat çeken "Bu hükümet düşürmeyecek. Merkez Bankası düşüremeyecek." sözleriyle tamamladı.