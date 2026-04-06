Trump'ın İran'ı tehdit ettiği küfürlü paylaşımının ardından Senatör Bernie Sanders, Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Sanders, "Bunlar tehlikeli ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir bireyin hezeyanları" dedi.

Bağımsız senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit ve küfür içerikli paylaşımına tepki gösterdi, savaşı bitirmek için Kongre'ye harekete geçme çağrısı yaptı.

"KONGRE HEMEN HAREKETE GEÇMELİ"

Sanders, X (Twitter) hesabından, Trump'ın söz konusu açıklamasının ekran görüntüsünü, "İran'daki savaşın başlamasının üzerinden bir ay geçtikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Paskalya Pazarında şu açıklamayı yaptı. Bunlar tehlikeli ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir bireyin hezeyanlarıdır. Kongre HEMEN harekete geçmeli. Bu savaşa son verilmeli" ifadelerini kullandı.