İtalya Serie A'nın 31. haftasında oynanan 7 gollü nefes kesen Inter-Roma maçında milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ile Zeki Çelik karşı karşıya geldi.

Lautaro Martínez santradan hemen sonra sahneye çıktı, Inter'i öne geçirdi!

INTER 'DAKİKA 1 GOL 1' İLE MAÇA BAŞLADI

Maçın başlama vuruşuyla birlikte evinde taraftar desteğini arkasına alarak hücuma kalkan Inter henüz 1. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçti.

MANCINI SKORA DENGEYİ GETİRDİ

İlk yarıda uzun süre skor üstünlüğünü koruyan Chivu'nun ekibi, 40. dakikada Gianluca Mancini'nin attığı gole engel olamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLUUUUUU! 🔥



Kaptan, jeneriklik bir golle takımını öne geçirdi!

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK YARININ UZATMALARINDA FÜZE GÖNDERDİ

Herkes devreye 1-1'lik eşitlikle girileceğini düşünürken 45+2'de uzatmanın son dakikasında A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu sihrini konuşturdu ve uzaklardan Roma kalesine adeta füze göndererek Svilar'ı çaresiz bıraktı.

SAKATLIK SONRASI EVİNDEKİ İLK MAÇTA TARAFTARLARI COŞTURDU

Sakatlıktan kurtulduktan sonra önce A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasına yardımcı olan Hakan Çalhanoğlu şimdi de evinde çıktığı ilk maçta Inter'in farklı galibiyetine attığı harika golle katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan milimetrik bir orta, Marcus Thuram'dan harika bir kafa vuruşu!

INTER İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARKI AÇTI

Devreye Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 2-1 önde giren Inter ikinci yarıda da baskılı oyununa devam etti. Milano ekibi, kaptanı Lautaro Martinez'in ikinci golüyle 52'de farkı ikiye çıkardıktan 3 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden yaptığı ortayı kafa vuruşuyla gole çeviren Marcus Thuram ile skoru 4-1'e getirdi.

ROMA REAKSİYON GÖSTERMEKTE GEÇ KALDI

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Barella Inter adına gecenin son golünü kaydederken Roma'da 70'te ağları havalandıran Lorenzo Pellegrini skoru tayin eden isim oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNE AĞIR DARBE

Liderlik koltuğunda oturan Inter, Roma engelini 5-2'lik net bir skorla geçerek puanını 72'ye yükseltti. Roma ise 54 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi hedefinde ciddi bir darbe aldı.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA FORMA GİYSE DE FARKI ÖNLEYEMEDİ

Kosova karşısında harika bir performans sergileyen milli oyuncu Zeki Çelik Roma'da 90 dakika sahada kalsa da farklı mağlubiyeti önleyemedi.

MARTINEZ VE ÇALHANOĞLU GECENİN YILDIZLARI OLDU

Gecenin en çok konuşan ismi ise iki kez ağları havalandıran Lautaro Martinez ile birlikte attığı gol ve yaptığı asistle Hakan Çalhanoğlu oldu.