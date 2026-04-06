Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle mağlup etti.

ERTAN TORUNOĞULLARI: 'DAHA ÖNCE MAÇI KOPARABİLİRDİK'

Chobani Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz." dedi.

'RAKİBİMİZİN BÜTÜN MAÇLARINI TAKİP EDECEĞİZ'

Torunoğulları ayrıca Galatasaray'ı da hedef alarak, "Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız. Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!" şeklinde konuştu.

'PENALTIYI İZLEMEDİM'

VAR odasına gözlemci göndermek için başvuruda bulunduklarını da belirten Ertan Torunoğulları, "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar." ifadelerini kullandı.