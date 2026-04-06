Toyota Tesla'nın tahtına göz dikti: Hem ucuz hem daha hızlı şarj oluyor
Toyota'nın Çin'de satışa sunduğu bZ7 isimli yeni lüks elektrikli sedan, bir saat içinde 3 bin adetten fazla sipariş toplayarak adeta Tesla'ya gözdağı verdi.Derleyen: Sinan Başhan
Toyota'nın Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi elektrikli otomobili bZ7 muazzam bir başlangıç yaptı.
GAC-Toyota'nın geçtiğimiz hafta sonu Çin'de satışa sunduğu ve Tesla Model S'e ciddi bir rakip olarak gösterilen lüks elektrikli sedan bir saat içinde 3.100 adet kesin sipariş toplamayı başardı.
Araç sunduğu lüks donanımlara rağmen rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan bZ7 sınırlı süreli teşviklerle birlikte 147.800 yuan'dan (yaklaşık 21.500 dolar) başlayan ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip. En üst versiyonu ise 199.800 yuan (yaklaşık 29.000 dolar) seviyesine kadar çıkıyor.
ÇİN'İN TEKNOLOJİ DEVLERİYLE ORTAKLIK KURDU
Toyota, Çin pazarındaki BYD ve Tesla gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için bu modelde Çin'in teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu.
Huawei'nin HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ve Xiaomi'nin İnsan x Araba x Ev (Human x Car x Home) ekosistemiyle donatılan araç, otomobili adeta yaşam alanının bir parçası haline getiriyor. Sürücüler, 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı üzerinden evlerindeki akıllı cihazları kolayca kontrol edebilme şansına sahip oluyorlar.
GÜVENLİĞİYLE RAKİPLERİNE FARK ATIYOR
Momenta'nın R6 gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) ve tavan tipi LiDAR sensörü ile donatılan model, şehir içi ve otoyollarda otomatik pilotta navigasyon da dahil olmak üzere hem sürüş konforunu artıran hem de güvenliği destekleyen 50'ye yakın fonksiyon sunuyor.
MENZİLİYLE RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERİYOR
Boyutları bakımından Tesla Model S veya BYD Han L ile benzerlik gösteren bZ7, iç mekanda yüksek konfor vaat ediyor. Araçta ısıtma, soğutma ve masaj özellikli "sıfır yerçekimi" ön koltukların yanı sıra yerleşik bir buzdolabı ve tam 27 inçlik devasa bir sanal gösterge paneli (HUD) yer alıyor.
Toyota bZ7'de iki farklı batarya opsiyonu da mevcut.
71 kWh kapasiteli batarya CLTC standartlarına göre 600 km menzil sunarken, 88 kWh'lık versiyon bu mesafeyi 700 km'ye çıkarıyor. Araç 3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 10 dakikalık şarjla 300 km menzil yapabiliyor.
Toyota, satın alımdan sonraki iki yıl veya 50.000 km içinde batarya sağlığının %10'dan fazla azalması durumunda bataryayı ücretsiz değiştirme garantisi veriyor.