Fon operasyonlarında, anlaşıldı ki, toplamda 23 milyar dolar para el değiştirdi, bir kısmı yut dışına kaçırıldı. Bu kadar büyük miktarda parayı, ekonomi bürokrasisinden destek almadan toplayıp kaçırmak mümkün değildir. Bürokratlar da siyasi destek olmadan, bu kadar büyük çaplı bir vurguna alet olamaz.

Bir de dolandırıcılık operasyonu var. Sabah'ın haberine göre "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası boyutta milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan İsrail bağlantılı organize dolandırıcılık ağında MİT ve emniyet ekipleri ortak operasyon düzenledi. 3 milyar dolarlık Forex operasyonunda 1 numara Jak Tovim ile finans ağını yöneten Alona Notes Punkt, MİT'ten kaçamadı. Jak Tovim’in gerçek adının Robert Hason olduğu ortaya çıkarıldı. Hason'un, uzun yıllardır İsrail pasaportunu bilinçli olarak kullanmadığı belirlendi. Hason'un, aynı organizasyonun Güney Kıbrıs Rum Kesimi yapılanmasında da üst düzey elebaşları arasında yer aldığı belirlendi. Operasyonda, 15'i İsrail vatandaşı toplam 212 şüpheli gözaltına alındı."

15 İsrail vatandaşının, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türkleri dolandırmak için paravan şirketler kurması, İsrail istihbaratının bilgisi dışında olmasa gerek.

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Zafer Partisi Genel Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuyla ilgili olarak, “15-16 Eylül’de, borsada büyük bir çöküş yaşandı ve para piyasası fonlarında 517 bin vatandaşımıza ait yaklaşık 20 milyar dolar adeta buharlaştı. Bu miktar 2001 bankacılık krizinin yaklaşık 5 katına denk gelmektedir. Borsaya kayıtlı hisselerin toplam değeri ise toplam 45 milyar dolar azaldı " diye bilgi verdikten sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sorular sordu ve taleplerde bulundu:

- 4 Kasım 2025 tarihindeki konuşmanızda borsa ve fon piyasalarındaki manipülasyonla mücadele için cezaları arttıracağınızı, özellikle bazı yatırım ve hisse fonları üzerinden manipülatif işlemler ve spekülasyonlar yapıldığının farkında olduğunuzu ifade etmiştiniz. Buna rağmen aradan geçen 11 ayda neden hiçbir tedbir almadınız?

- Ayrıca geçen mayıs ayında uluslararası endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International Türkiye ve Borsa İstanbul'a yönelik, özellikle piyasa şeffaflığı ve manipülasyon şüpheleri uyarılarını yaptı. Bunu da dikkate almadınız. Yani birileri yurt dışında İstanbul’da neler olduğunu biliyor. Siz bilmiyor musunuz?

- Tera Grup, Pusula Portföy, Pusula Finans Holding ve KatılımEvim şirket sahipleri ile ilgili olarak ortaya atılan kayırma ve şaibeli ilişkiler hakkında da kamuoyunun derhal bilgilendirilmesini talep ediyoruz.

- Bu saatten sonra hiç oyalanmadan, öncelikle bu dolandırıcılığı yapanların yurtiçi ve yurt dışında bulunan tüm mal varlıklarına el konularak, bu soygundan zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hayati bir zorunluluktur."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da borsada yaşanan skandalı, "tam bir saadet zinciri", "tam bir sazan sarmalı" ve "asrın vurgunu" olarak nitelendirdi.

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Ekonominin kanı paradır. Yakın geçmişte 60 milyar dolar, "Kur Korumalı Mevduat" adı altında, ülkede parası olanlara aktarıldı. Bu yetmemiş gibi, fon vurgunlarıyla, piyasadan 23 milyar dolar daha emildi. Kısacası ülkenin kanını emdiler... Türk ekonomisi, hala ayaktaysa, üreterek kazananlar sayesindedir.