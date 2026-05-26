‘Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Ajandası’nın izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu bakan olarak görev yapan Lo, daha önce de hükümet genel sekreterliği görevini üstlenmişti. Lo, 2018-2023 yılları arasında Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) Senegal Ulusal Direktörü olarak da çalışmıştı.
Senagal'de Ahmadou Al Aminou Lo yeni başbakan oldu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Senegal'de Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’nin, Ahmadou Al Aminou Lo'yu başbakanlık makamına atadığı bildirildi.
Kaynak: DHA