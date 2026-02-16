İktidara yakın yayın organlarında dönem dönem çıkan "CHP'de Özel-İmamoğlu çekişmesi var" iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bazı "ödev"ler verdiğini iddia etti.

'ŞEHİR MİTİNGLERİNİ BİTİR'

Selvi, İmamoğlu'nun Özel’e ilettiği "yapması gerekenleri" şöyle sıraladı:

1. Kürtlerle ilişkilerimizi düzenle. Kürtler bizden uzaklaşıyor.

2. Mitinglerle hiçbir sonuç değişmiyor, şehir mitinglerini bitir.

3. Halkın arasına girip çarşı-pazar ziyareti yap.

Selvi'nin köşesindeki kısım şöyle:

Özgür Özel her hafta Silivri’ye giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. Bu durum siyasette ilk kez yaşanıyor. ‘Ekrem İmamoğlu ile görüşme mi siyasette ilk kez yaşanıyor?’ diye soracaksınız. Yok. Onu kast etmiyorum. Belediye başkanından talimat alan CHP Genel Başkanı pozisyonu ilk kez yaşanıyor. Ne Ecevit ne Baykal ne de Kılıçdaroğlu böyle bir duruma düşmemişti. Son görüşmede Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’i eleştirdiği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu daha önceki görüşmede Özgür Özel’e bazı ev ödevleri vermişti. “Kürtlerle aramız açılıyor. Kürtler olmadan seçimi kazanamayız. Kürtlerle ilişkilerimizi düzenle” demişti. Bir de mitinglerle hiçbir sonucun değişmediğini söylemiş ve mitingleri bitirmesini istemişti. Halkın arasına girip çarşı-pazar ziyareti yapmasını önermişti. Özgür Özel, DEM Parti ile arasını düzeltmek için hemen alelacele DEM Parti Eşgenel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelmişti. Ama mitinglere devam ediyor. Henüz çarşıya-pazara inmesi söz konusu değil.