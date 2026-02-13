2025 yılının Mayıs ayından beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, erken seçim talebinde bulunarak "Erdoğan seçimi kaybedeceğini biliyor" dedi.

İBB davası kapsamında 9 Mart tarihinde hâkim karşısına çıkmaya hazırlanan ve hakkında 2 bin yıldan fazla hapis cezası talep edilen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN KAYBEDECEK AMA TÜRKİYE KAZANACAK"

İmamoğlu, "Hemen erken seçim istiyoruz" diyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk seçimde mağlup olacağını bildiği için seçimden kaçtığını ifade etti.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı yaklaşan yenilgiyi görüyor ve seçimden kaçıyor. Aday olacak ve kaybedecek. Kazanan ise Türkiye olacak” sözlerini sarf etti.

AKP iktidarının seçimi kaybetme korkusu içerisinde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, aleyhinde açılan çok sayıda davanın, cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik siyasi bir kampanya olduğunu belirtti.

Tutukluluğuna rağmen CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olmaya devam eden İmamoğlu; partisinin "siyasi yolculuğuna" destek olmak için çok çalıştığını söyledi.

Olası bir seçimde aday olabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, adalete olan inancını koruduğunu ve yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade etti.

İmamoğlu, "Hiçbir baskı ve engel, beni bu ülkeyi daha adil, daha özgür ve daha müreffeh yapmak için çalışmaktan alıkoyamayacak” dedi.