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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

EŞİNİN CENAZESİNİ RÜYASINDA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Sanatçının vefatı büyük üzüntü yaratırken, eşi Selma Konak da hem eşini hem de kısa süre sonra annesini kaybetmenin derin acısını yaşadı. Aylar sonra yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanan Selma Konak, eşinin cenazesini ölümünden bir ay önce rüyasında gördüğünü söyledi.

"17 YAŞIMDAN BERİ HAYATIMIZ BİRLİKTEYDİ"

Posta gazetesine konuşan Selma Konak, Volkan Konak ile tanışmalarının çocukluk yıllarına dayandığını anlattı. 17 yaşından beri birlikte olduklarını belirten Konak, komşuluk sayesinde tanıştıklarını ifade ederek, "O günden sonra hiç ayrılmadık. Yaşadığımız çok büyük bir aşktı" dedi.

"FOTOĞRAFLARIMIZA BİLE BAKAMIYORUM"

Eşinin ardından yaşadığı derin yas sürecini anlatan Selma Konak, hâlâ onun şarkılarını dinleyemediğini söyledi. Televizyon açmadığını, telefonunu yalnızca gerektiğinde kullandığını dile getiren Konak, "Fotoğraflarımıza bile bakacak gücü kendimde bulamıyorum. Hâlâ yaşananların gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HER GECE YANIMA GELİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Rüyalarında sık sık eşini gördüğünü söyleyen Selma Konak, "Sanki her gece yanıma geliyor, sabah olduğunda ise yeniden gidiyor. Her sabah uyandığımda acıyı yeniden yaşıyor ve tekrar ağlıyorum." dedi.

Çocuklarının yanında güçlü görünmeye çalıştığını belirten Konak, özellikle küçük kızının üzüntüsünü fark etmemesi için duygularını bastırmaya çalıştığını söyledi.

O ACI GECEYİ ANLATTI

Eşinin rahatsızlandığını büyük kızı Şimal'den öğrendiğini anlatan Selma Konak, o gece yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Normalde hiç yürüyüşe çıkmam ama o gün içimde tarif edemediğim bir sıkıntı vardı. Dışarıdayken kızım aradı ve babasının sahnede fenalaştığını söyledi. Önce inanamadım. Menajerine, şoförüne ve ulaştığım herkese ulaşmaya çalıştım. Sonunda hastaneye götürüldüğünü öğrendim."

Kısa süre sonra kızının yeniden arayarak babasının hayatını kaybettiğini söylediğini belirten Konak, o an zamanın durduğunu hissettiğini ifade etti.

"HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜNÜ YAŞADIM"

Acı haberi aldıktan sonra çocuklarıyla birlikte apar topar Kuzey Kıbrıs'a gittiklerini söyleyen Selma Konak, uzun yolculuğun gözyaşları içinde geçtiğini anlattı.

"Hayatımın en ağır günüydü. Saatler geçmek bilmedi. Uçaktaki insanlar bile acımıza ortak oldu. Sürekli ağlamaktan yüzüm yara olmuştu."

"CENAZESİNİ ÖNCEDEN RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"

Selma Konak, eşinin vefatından yaklaşık bir ay önce gördüğü rüyanın hâlâ aklından çıkmadığını söyledi.

"Volkan'ın cenazesini rüyamda gördüm. Çok kalabalık bir cenazeydi. Uyandığımda bunun sadece bir rüya olmasına şükrettim. Ancak yaklaşık bir ay sonra aynı sahneleri gerçekte yaşadım. O rüyayı Volkan'a hiç anlatamadım."

"ONUNLA BİRLİKTE HAYATIMIZDAKİ RENKLER DE GİTTİ"

Eşinin ardından yaşadığı ilginç olaylardan da bahseden Selma Konak, Volkan Konak'ın kendi elleriyle diktiği kayısı ağacının kuruduğunu, şarkılar söylediği söğüt ağacının devrildiğini ve çok sevdiği köpekleri Vera'nın da kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.

"Onun gidişiyle birlikte hayatımızdaki birçok güzellik de sanki birer birer yok oldu" dedi.

OTOPSİ RAPORUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Selma Konak, kamuoyunda soru işareti kalmaması adına otopsi yaptırdıklarını belirtti.

Emel Özuğur'un YouTube kanalına konuşan Selma Konak, otopsi sonucuna göre Volkan Konak'ın ölüm nedeninin kalp krizi olmadığını ifade ederek, "Rapora göre pıhtı atması sonucu vücudun elektrik sistemi aniden duruyor ve olay bu şekilde gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu.